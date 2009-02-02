Немецкий E.ON не имеет претензий к «Газпрому»

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У германского энергетического E.ON нет никаких разногласий с Газпромом, заявил председатель правления крупнейшего германского энергетического концерна Вульф Бернотат в интервью Frankfurter Algemeine Zeitung, передает ПРАЙМ-ТАСС.

«Отношения с Газпромом, компанией, в которой нам принадлежит 6,42% акций, уже более трех десятилетий являются исключительно хорошими, - подчеркнул он. - Эти отношения являются важными для обеих сторон, и Россия является одним из наших важнейших газовых поставщиков, а мы являемся одним из важнейших газовых клиентов России».

Глава E.ON также сказал, что необходимо «извлечь уроки из недавнего газового кризиса», и «это будет темой для переговоров с Газпромом».

«Если из-за приостановления поставок нам действительно был нанесен ущерб, что мы должны еще установить, то мы найдем с Газпромом общее решение - я уверен в этом», - отметил Бернотат.

«Фактом является то, что мы в любое время могли поставлять газ нашим клиентам в Германии и даже помочь зарубежным партнерам. Несмотря на все нехватки, цены на газ оставались стабильными», - напомнил глава концерна.