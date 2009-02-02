Фирташ предлагает создать газовое СП

Украина должна создать совместное предприятие с российским “Газпромом” и европейскими компаниями, включая E.ON AG и GDF Suez SA, для того, чтобы гарантировать поставки газа в Европу. Об этом украинский бизнесмен, один из собственников компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ заявил в своем интервью агентству Bloomberg.

По его словам, Россия, Украина и ЕС должны иметь равные доли участия в данном СП.

Кроме того, Д.ФИРТАШ предложил, чтобы вкладом Украины в совместное предприятие стала её газотранспортная система, которая транспортирует четверть от всего годового потребления газа ЕС, и стоимость которой, по его словам, составляет около 20 млрд. долларов. «Газпром», в свою очередь, должен предоставить газовые месторождения, которые вырабатывают 50 миллиардов кубометров газа в год на 25 лет, а европейские компании предоставить необходимые инвестиции, считает Д.ФИРТАШ.

Д.ФИРТАШ - председатель совета директоров RosUkrEnergo.

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что на сегодняшний день видит возможность сотрудничества по вопросу модернизации украинской газотранспортной системы только со странами Европы.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что консорциум по модернизации ГТС должен создаваться на паритетных условиях. Правда, по его словам, на сегодняшний день вопрос создания консорциума требует серьезного анализа.

«Сегодня очень много возникает дискуссий вокруг создания так называемого европейского консорциума. Я уверен, что Украина должна выдержать тактическую паузу», - отметил Президент.

В свою очередь глава Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что на базе Министерства топлива и энергетики Украины создана рабочая группа, которая, в частности, должна подготовить к Международной донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы 23 марта мастер-план модернизации ГТС.

По оценкам международных специалистов, на модернизацию украинской ГТС необходимо 2,5 млрд. евро.