"Энергоатом" присоединился к меморандуму о сотрудничестве в рамках системы Prozorro

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" присоединилась к меморандуму о сотрудничестве в рамках проекта электронных государственных закупок Prozorro, который совместно реализуется Министерством экономического развития и торговли Украины, Фондом государственного имущества и общественной организацией Transparency International Украина с целью повышения прозрачности процедур продаж государственной собственности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, меморандум предусматривает, что в рамках пилотного проекта через электронную систему Prozorro.Продажи государственные предприятия смогут выставить на продажу свое имущество, в частности, непрофильные активы.

Комментируя подписание меморандума, Юрий Недашковский сообщил, что деятельность "Энергоатома" связана не только с закупкой значительных объемов товарно-материальных ценностей, которые компания использует для обеспечения текущей эксплуатации энергоблоков АЭС и нового строительства на объектах, кроме этого компания реализует отдельные виды продукции и услуг, в том числе и неликвидное имущество.

"Для "Энергоатома" это достаточно небольшие средства по сравнению с основными видами деятельности. Но соответствующие операции проходят сегодня в непрозрачном режиме и вызывают много критики в адрес компании со стороны внешних организаций. В частности, мы получали жалобы относительно недостаточно обоснованной цены, по которой реализуются неликвидные материалы. Хотя во время внутренних проверок мы и не находили формальных нарушений законодательства, но нам, конечно, хотелось бы, чтобы соответствующие процедуры были полностью прозрачными. Именно поэтому мы с удовольствием присоединяемся к проекту Prozorro.Продажи", - цитирует Недашковского пресс-служба.

Он сообщил, что "Энергоатом" ежегодно реализует металлолома, отработанных масел и других неликвидов на несколько десятков миллионов гривень.

"Если мы говорим о реализации более весомых неликвидов, которые мы относим к неэффективным складским запасам, то это может быть электротехническое и тепломеханическое оборудование или трубопроводная арматура, которые потеряли свою ценность, или из-за морального старения, или из-за физической изношенности, и много других материалов и оборудования. Все это необходимо эффективно реализовывать, но, не имея прозрачных процедур продажи, ранее мы избегали реализации неэффективных складских запасов, поскольку очень трудно определить цену, по которой их можно продать. Думаю, что отработав с помощью Prozorro.Продажи реализацию незначительных объемов таких неликвидов, как металлолом или отработанные масла, мы сможем начать продажу наших неэффективных складских запасов, общая стоимость которых составляет более 500 миллионов гривень", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившейся на всех госзаказчиков с 1 августа 2016 года, по состоянию на 10 января 2017 года составила 18,77 миллиарда гривень. Минэкономразвития рассчитывает в 2017 году достичь экономии в 50 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.