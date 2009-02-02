Укрнафта просит премьера срочно разобраться

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» обратилась с письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой принять меры по противодействию передаче специального разрешения (лицензии) на пользование недрами Сахалинского газоконденсатного месторождения (Харьковская обл.) в интересах ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» без проведения аукциона.

Об этом сказано в обращении ОАО «Укрнафта» к премьер-министру, текстом которого располагает УНИАН.

Компания отмечает, что Сахалинское месторождение является одним из самых перспективных месторождений Украины и в течение последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий со стороны как должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые имеют цель получить спецразрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, установленных законодательством.

В частности, ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение», которое контролируется бывшими должностными лицами Госкомитета природных ресурсов Украины, уже пыталось в 2004 году установить контроль над этим месторождением, получив спецразрешение. Однако в результате принятия постановления Высшего хозяйственного суда Украины от 11.08.2005 г. контроль над месторождением был восстановлен за предыдущим пользователем ДП «Полтавнефтегазгеология» НАК «Надра Украины».

«Наше обращение вызвано получением неофициальной информации о том, что в ближайшее время группой заинтересованных лиц, вместе с представителями Минприроды, опять планируется выдать спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» без проведения аукциона и, не исключено, путем манипуляций с документами», – говорится в обращении.

При этом в обращении отмечается, что ОАО «Укрнафта» как профильное предприятие, имеющее необходимую инфраструктуру на указанном месторождении, неоднократно обращалось в Кабинет министров Украины и заинтересованные министерства и ведомства с предложением выставить спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения на аукцион и уплатить по его результатам около 300 млн. грн. в Государственный бюджет, поскольку существующие недропользователи НАК «Надра Украины» и ДП «Полтавнефтегазгеология» около 20 лет не могут завершить геологическое изучение Сахалинского месторождения вследствие нехватки материальных и финансовых ресурсов. Однако, по причинам возможной личной заинтересованности определенных лиц, аукционы не были объявлены.

В то же время компания отмечает, что в связи с многочисленными нарушениями во время продления в 2007 году действия этого спецразрешения ОАО «Укрнафта» было вынуждено обратиться в суд и обжаловать данные действия Минприроды.

Учитывая это, постановлением Киевского апелляционного административного суда от 03.10.2008 г. по иску ОАО «Укрнафта» к Минприроды признано недействительным и аннулировано спецразрешение на пользование недрами Сахалинского месторождения, которое принадлежало ДП «Полтавнефтегазгеология», и спецразрешение, которое было получено НАК «Надра Украины» в порядке переоформления. Поскольку спецразрешения являются недействительными и аннулированными, указанный судебный акт не предусматривает стадии принудительного или добровольного выполнения со стороны Минприроды.

«То есть, на этом этапе для Минприроды создавались условия для объявления и проведения аукциона по продаже указанного спецразрешения, чего, к сожалению, по неизвестным причинам не произошло… что можно рассматривать как подготовку соответствующей документальной базы для противоправной передачи спецразрешения на пользование недрами Сахалинского месторождения в интересах ЗАО «Добывающая компания «Укрнефтебурение» без проведения аукциона», – сказано в обращении.

Также компания отмечает, что, принимая во внимание необходимость искоренения коррупции при выдаче спецразрешений на пользование недрами, создания конкурентных и прозрачных условий при их выдаче, ОАО «Укрнафта» просит премьер-министра взять под личный контроль вопрос относительно выдачи спецразрешения на пользование недрами Сахалинского месторождения с целью недопущения передачи его любым субъектам вне конкурентной процедуры получения и инициировать проведение Минприроды аукциона по продаже указанного спецразрешения на аукционе, что позволит существенно увеличить поступления в Государственный бюджет и привлечь профессионального и ответственного инвестора.

Напомним, ОАО «Укрнафта» неоднократно обращалось к правительству Украины, предлагая обеспечить эффективное для государства использование недр Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и уплатить за лицензию в Государственный бюджет Украины не менее 300 млн. грн. за предварительно проведенные геолого-разведочные работы. Кроме того, компания заявляла о готовности и в дальнейшем инвестировать значительные собственные средства (на протяжении 10 лет - около 3 млрд. грн.) в разработку месторождения, а также обеспечить внедрение новейших технологических процессов для увеличения добычи углеводородов.