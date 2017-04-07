Компания "Центрэнерго" остановила Змиевскую ТЭС

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» 6 апреля 2017 года, согласно ранее озвученному плану, остановила работу Змиевской теплоэлектростанции (Харьковская обл.). Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-служба компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

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«Да - станция остановилась согласно графику, который ранее был анонсирован», - отметили в пресс-службе.

Также в пресс-службе подтвердили, что 11 апреля должна остановиться Криворожская ТЭС, которая входит в состав частного энергохолдинга ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля 2017 года компания «Центрэнерго» остановила работу Трипольской ТЭС с целью накопления дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения летнего максимума. Также ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС.

В этот же день и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что компания «Укрэнерго» намерена 6 апреля остановить Змиевскую ТЭС, а 11 апреля - Криворожскую станцию.

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».

По данным Минэнергоугля, Змиевская ТЭС имела 52,6 тыс. тонн запасов угля антрацитовой группы и 23,7 тыс. тонн – газовой группы.