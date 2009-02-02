Бойко: все цены подымутся в среднем на 10%

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Юрий БОЙКО заявляет, что подорожание природного газа для промышленных предприятий приведет к увеличению цен в среднем на 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе «круглого стола» на тему: «Оценка социально-политической ситуации в Украине. Российско-украинские отношения после газового конфликта», который проходит сегодня в Киеве.

«Задекларированное правительством подорожание газа приведет в целом по стране к повышению цен в среднем на 10% на все виды товаров», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что опубликованные цены на газ для промышленности «приведут к дополнительному изъятию из экономики Украины около 30 млрд. гривень в экономики других стран. И этих денег наша экономика не увидит».

Как сообщал УНИАН, 29 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение увеличить предельный уровень цены на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также бюджетных организаций на 75,4% – до 2020,25 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).