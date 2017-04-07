Эксперт раскрыл схему заработка Ахметова на экспорте электроэнергии в Молдову

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова использует схему, которая под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+ позволяет ему заработать на производстве и экспорте электроэнергии.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил эксперт в энергетической сфере, бывший член НКРЕКП Андрей Герус.

По его словам ДТЭК сжигает свой уголь марки Г на своих ТЭС. «Себестоимость угля на «ДТЭК Павлоградуголь» около 800 грн. А тариф ТЭС 2 грн покрывает цену около 2800 грн. Заработали первый раз на угле, 2000 грн на тонне. Итак, заинтересованы сами себе поставить как можно больше своего угля, сжечь его и продать свою э/э с ТЭС на ГП «Энергорынок» по тарифу 2 грн», - отмечает эксперт.

Затем, добавляет Герус, другая компания группы "ДТЭК Трейдинг" покупает эту же электроэнергию для экспорта по цене 1,34 грн. «Еще раз - продали на «Энергорынок» по 2 грн., и тут же купили обратно по 1,34 грн», - отмечает эксперт.

Герус пишет, что сейчас в Молдову продают по 1,36 грн, маржи нет. «Но ведь хочется и здесь заработать, то лоббируют, чтобы все «поддержали экспортера», то есть, чтобы ГП «Энергорынок» продавал со специальной скидкой, например, по 1,1-1,2 грн», - добавляет он.

Также Герус отмечает, что разговоры о том, что экспорт для того, чтобы выдать профицитную электроэнергию от «Энергоатома», которая появляется ночью и на выходных, не соответствует действительности. Свои слова он подкрепляет графиками, на которых видно, что с началом экспорта в Молдову выработка «Энергоатома» не выросла, а наоборот снизилась. А выработка маневренных мощностей, в частности тепловой генерации даже немного выросла, хотя должна была снизиться, потому что закончился отопительный период и днем значительное потепление.

«Вот такая трехходовая схема, как под прикрытием «Энергоатома» и «европейской» практики Роттердам+, заработать еще и на экспорте э/э. Электроэнергии, полученной из угля, которого у нас дефицит-дефицит, почти веерные отключения, поэтому и Роттердам+. Но вот в государственных шахт львовско-волынского бассейна ДТЭК снизил закупку угля с 1 апреля на 33%» - резюмирует эксперт.

Напомним, крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова с 1 апреля начал продавать электроэнергию в Молдову.