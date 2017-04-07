В "Газпроме" уже обсуждают варианты возможного проигрыша в деле о закупке газа - "Нафтогаз"

Последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» к российскому газовому монополисту «Газпром» по контракту на закупку газа является оптимистичной для Украины.

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов заявил глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы последнее время получаем много информации от трибунала касательно возможных терминов и результатов. Мы становимся более оптимистичными, чем мы были до этого, и это все, что, к сожалению, я могу сказать», - отметил он, добавив, что ограничен в комментариях до принятия окончательного решения в суде.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в «Газпроме» на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.

«Газпром» публично обсуждает этот вопрос, и они также (как и «Нафтогаз» - УНИАН) в ближайшее время ожидают решения. Я наблюдаю в публичном домене определенное изменение риторики в направлении того, что могут быть и варианты проигрыша, и разные варианты. Что это значит? Я не могу сказать, но повторюсь – уровень нашего оптимизма понемногу растет», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Объем взаимных претензий составляет десятки миллиардов долларов.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее также сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидается в апреле 2017 года.