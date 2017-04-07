Монетизацию субсидий при оплате за газ следует проводить только на уровне конечного потребителя – "Нафтогаз"

Монетизацию субсидий при оплате за жилищно-коммунальные услуги, а именно стоимости природного газа следует проводить только на уровне конечного потребителя.

Такое мнение в эфире одного из национальных телеканалов высказал глава правления Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

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«Нафтогаз» предлагает монетизацию субсидий на уровне потребителя. То есть человек, который получает субсидию, должен иметь к этим деньгам доступ в денежном виде, в том случае, если была экономия (фактическое потребление газа было ниже объема, который покрывается субсидией – УНИАН). Монетизация на уровне производителя, или какой-либо другой компании в этой цепочке, по нашему мнению, является нецелесообразной», - сказал он.

Также глава госхолдинга пояснил, что на сегодня все деньги, которые идут в «Нафтогаз» через механизм субсидий, сразу же перечисляются компанией в госбюджет.

«Все деньги, которые «Нафтогаз» получает как субсидию через потребителей, сразу направляются в бюджет. Единое место где, эти деньги можно выпускать с цепочки «потребитель – поставщик – «Нафтогаз» - бюджет» - это потребитель», - добавил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Коболев заявил, что монетизация субсидий позволит запустить рынок газа для населения, в результате чего потребители смогут выбирать для себя поставщика газа.

20 марта текущего года вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщил, что монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг будет проводиться в два этапа: первый – на уровне предприятий, предоставляющих услуги, второй – на уровне потребителей этих услуг.

В опубликованном 4 апреля тексте Меморандума Украины с МВФ, правительство взяло на себя обязательства до сентября 2017 года провести монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне теплокоммунэнерго.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 млн семей.