«Киевэнерго» намерена принудить «Газ Украины» заключить контракт

АК «Киевэнерго» направила в суд восемь исков против ДК «Газ Украины» для принуждения монополиста заключить договор на поставку природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе энергокомпании.

В «Киевэнерго» отмечают, что согласно целому ряду действующих законодательных актов «Газ Украины» обязан реализовывать природный газ для потребностей и предприятий, которые производят тепловую энергию, в том числе и для АК «Киевэнерго».

«С первых чисел декабря прошлого года компания «Киевэнерго» регулярно обращается в ДК «Газ Украины» с предложением заключить договор. Тем не менее, никакого ответа от ГК «Газ Украины» получено не было. При этом своих вариантов договоров «Газ Украины» также не предоставила. Из этого напрашивается вывод, что компания «Газ Украины» в принципе не заинтересована в заключении договоров с «Киевэнерго», что и вынудило нас обратиться в суд», – цитирует пресс-служба директора по правовому обеспечению АК «Киевэнерго» Дмитрия УСАТЮКА.

«Киевэнерго» считает, что поскольку другого источника получения импортного газа для нужд «Киевэнерго» не существует, то действия ДК «Газ Украины» могут быть признаны как злоупотребление монопольным положением (ч. 2 ст. 13 Закона Украины «О защите экономической конкуренции»). В этой связи пресс-служба компании подчеркивает, что "Газ Украины" не имеет права уклоняться от заключения договора с «Киевэнерго».

«Причиной отказа заключать договора, по-видимому, является попытка заставить «Киевэнерго» рассчитаться с долгами за газ. При этом ДК «Газ Украины» не только игнорирует подписание договоров о поставках газа на 2009 год, но и отказывается подписать акты за использованный газ, а также провести взаиморасчеты по постановлению Кабмина №440. Такая позиция государственной компании является крайне неконструктивной и ведет к непоправимым последствиям. Поскольку «Киевэнерго» обязана обеспечить стабильное производство тепловой энергии всем потребителям – будь-то ЖЭКи, бюджетные организации или заводы, мы требуем от ГК «Газ Украины» заключить договора на поставку природного газа и впредь соблюдать закон», – резюмировал Д.УСАТЮК.