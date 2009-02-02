Кабмин отдал НКРЭ цену газа для населения

Кабинет министров Украины освободил Национальную комиссию регулирования электроэнергетики от необходимости согласовывать расчет розничных тарифов на природный газ для населения с Министерством экономики.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 28 января т.г. №36), обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Постановлением вносятся изменения во Временный порядок установления розничных цен для нужд населения.

Справка УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики создана в декабре 1994 году согласно приказу тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ. Деятельность НКРЭ регулируется Законами «Об естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О жилищно-коммунальных услугах», «О комбинированном производстве тепловой и электрической энергии (когенерации) и использовании сбросового энергопотенциала», «О теплоснабжении».

Согласно указу Президента от 30 октября 2000 года, за НКРЭ был закреплен статус центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, подконтрольным и подотчетным Президенту. До вступления в силу положений конституционной реформы состав членов НКРЭ формировался указами Президента по представлению премьер-министра. В настоящее время члены НКРЭ назначаются и увольняются постановлениями Кабинета министров Украины.

НКРЭ пересматривает и утверждает тарифы на газ для населения в соответствии с Регламентом комиссии.