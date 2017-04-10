Цены на нефть растут из-за увеличения геополитической напряженности в мире

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику в понедельник на фоне увеличения геополитической напряженности в мире, свидетельствуют данные торгов.

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Сегодня утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% - до 55,36 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,34% - до 52,42 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии "Шайрат" в провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Эскалация конфликта вызывает опасения инвесторов насчет поставок нефти в мире из-за географического расположения Сирии.

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"Нет сомнения, что нефть дорожает чисто на фоне геополитических опасений", - приводит газета The Wall Street Journal мнение экономиста NAB Group Фина Зибелла.

Сдержали удорожание нефти данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes об увеличении числа буровых установок в США. По итогам завершившейся 7 апреля рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 15 штук, или на 1,82%, до 893 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 396 штук, или на 89,39%.