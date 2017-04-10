Нацкомиссия по тарифам сегодня примет официальное решение по абонплате за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня, 10 апреля, рассмотрит вопрос о приостановке действие решения о введении абонентской платы на содержание газораспределительных сетей.

Читайте такжеУкраина пообещала МВФ ввести абонплату за газ до конца августа – меморандум

Заседание комиссии запланировано на 11:00, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

"Решение регулятора по внедрению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения", - заявляли в ведомстве.

Как ранее заявлял глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, решение о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой "абонплаты") будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

Читайте такжеГройсман выступает за переформатирование Нацкомиссии по тарифам

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В свою очередь Нацкомиссия предложила Кабмину принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.

В этот же день в Нацкомиссии заявили, что регулятор будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения абонплаты. 4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.