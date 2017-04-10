Дания хочет иметь право запретить строительство газопровода "Северный поток-2"

Власти Дании предлагают внести поправки в законодательство, чтобы иметь за собой право запретить строительство газопровода «Северный поток-2» в связи с некоторыми опасениями в сферах внешней политики и безопасности. Об этом заявил министр энергетики и климата Дании Ларс Кристиан Лиллехольт, сообщает Reuters.

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«Мы хотим иметь возможность сказать да или нет с точки зрения безопасности и внешней политики», — сказал он, добавив, что в настоящее время единственно возможным вето на подобные проекты являются возможные последствия для экологии.

Как пишет RNS, ранее Минприроды РФ направило контактным лицам конвенции Эспо (конвенция об оценке воздействия на окружающую среду) в Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии разработанную компанией Nord Stream 2 документацию по оценке воздействия строительства газопровода «Северный поток-2» на окружающую среду.