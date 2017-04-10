Нацкомиссия отменила введение абонплаты за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие своего постановления о введение абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года.

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Соответствующее решение было единогласно поддержано членами комиссии на внеочередном заседании регулятора.

«Мы сегодня должны принять решение, которое было озвучено департаментом (регулирования в нефтегазовой сфере - УНИАН), для того, чтобы отменить (постановление - УНИАН), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы для украинцев не было повышений в результате данного решения», - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

«Мы хотим всем объявить, что наше решение принималось в соответствии с законодательством, публично. Если нам не удалось с первого раза объяснить качественно это решение, мы берем тайм-аут для того, чтобы провести консультации при участии общественности, провести консультации с Кабмином, в том, что находится в его компетенции, чтобы покрыть субсидиями. Пока это решение будет детализировано изучаться и пересматриваться», - добавил Вовк.

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На уточняющий вопрос народного депутат Олега Ляшко глава НКРЭКУ подтвердил, что комиссия отменяет свое решение о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ должен был состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя рассчитывается, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, может вырасти в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличиться в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимира Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 млн украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено на три месяца.