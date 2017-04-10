Украина уже 500 дней не импортирует газ из России

Украина уже 500 дней не покупает природный газ у российского газового монополиста «Газпрома». Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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«500 дней не импортируем газ из России», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 апреля было импортировано 15,7 млн куб. м газа: 9,9 млн куб. м - из Словакии, 3,3 млн куб. м - из Венгрии и 2,4 млн куб. м - из Польши.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м.