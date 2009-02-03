У Азербайджана газа на сто лет

Запасов собственного газа Азербайджану хватит на сто лет, подтвержденные запасы составляют минимум 2 триллиона кубометров, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает РИА Новости..

"Мы обладаем гигантскими энергетическими ресурсами. Запасов газа нам хватит, по меньшей мере, на сто лет", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNBС, данном в Давосе.

При этом, подчеркнул Алиев, транспортировочная мощность действующих трубопроводов не полностью отвечает экспортному потенциалу энергоресурсов Азербайджана, поэтому республика заинтересована в участии в новых проектах, в том числе в строительстве газопровода "Набукко".

"Конечно, мы заинтересованы в участии в новых проектах. Так, транспортировочная способность действующих трубопроводов не полностью отвечает экспортному потенциалу наших энергетических ресурсов. Возможно, мы будем добывать вдвое больше газа, чем сегодня. В этом году добыча газа превысит 20 миллиардов кубометров", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Азербайджан участвовать в проекте "Набукко", если он будет финансироваться.

"Таким образом, "Набукко" или аналогичные проекты открывают возможность для создания механизмов диверсификации и долгосрочной надежной поставки", - продолжил Алиев, добавив при этом, что "в то же время, конечно, необходимо прояснить имеющие большое значение вопросы, связанные с "Набукко", прежде всего, вопрос финансирования".

По его словам, "второй важный вопрос заключается в том, что Европа должна проводить в той или иной мере единую энергетическую политику".

"Другой важный вопрос заключается в том, насколько важную роль Европейский Союз в целом будет играть в реализации "Набукко". Правда, есть обнадеживающие моменты, но в таком деле необходимо какое-либо продвижение", - сказал далее президент Азербайджана.

Алиев ответил отрицательно на вопрос о том, оказывает ли Россия какое-либо давление в связи с "Набукко" на Азербайджан.

"Нет, никакого давления Россия не оказывает. В энергетическом вопросе у нас нет никаких противоречий с Россией", - сказал он.

Алиев указал также на важность вопросов, связанных с транзитом азербайджанского газа.

"Для получения прямого выхода на рынок Европейского Союза у нас должны быть транзитные договоры с транзитными странами", - сказал Алиев, добавив, что, "таким образом, все эти важные вопросы взаимосвязаны, и мы будем планировать добычу в соответствии с темпами их реализации".

По его словам, Азербайджан более 10 лет реализует очень важные энергетические проекты, и в настоящее время трубопровод, поставляющий каспийскую нефть на мировой рынок, постепенно играет все более значимую роль в международной энергетической безопасности.

"У нас уже есть современная транспортная инфраструктура, мы диверсифицировали маршруты поставок. Диверсификация важна не только для потребителей, но и для поставщиков. Правда, в нынешней кризисной ситуации в центре внимания оказалась проблема потребителей, но Азербайджану, как стране-поставщику, тоже нужны надежные и безопасные маршруты транспортировки", - отметил президент.

"Сегодня речь идет о дополнительных объемах, необходимых для обеспечения энергетической безопасности европейских стран. Азербайджан располагает возможностями для этого. Мы принимаем участие в обсуждении таких проектов как трубопровод Турция-Греция-Италия, "Набукко", Трансадриатический трубопровод", - подчеркнул глава государства, добавив, что Азербайджан проявил себя надежным партнером.

По его словам, ни один из реализованных Азербайджаном проектов не оказался под угрозой в условиях мирового кризиса.