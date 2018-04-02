Винниччина переходит на солому и дрова

Каждый год на полях Винниччины «добывается» около 500 млн. куб. «голубого топлива» - таким является эквивалент 1,5 млн. т соломы. Этого хватило бы области на 3 отопительных сезона. А есть еще дрова (с доставкой) - их тепло в несколько раз дешевле, чем газа. И об этом стоит задуматься, что и сделали в регионе. На протяжении последних трех лет в Винницкой области внедряются энергосберегающие, быстроокупаемые и нетрадиционные виды топлива. Как говорится - за ними "теплое" будущее. "Энергетика и альтернативное энергосбережение является одним из наиболее актуальных базовых приоритетов развития Винницкой области до 2015 года. За 3 года в эти проекты из разных источников финансирования направлено почти 300 млн. грн.", - отмечает глава Винницкой ОГА Александр Домбровский.

Эксперты считают, что ускорение внедрения альтернативной энергетики станет главным противовесом "газовой игле". Так, президент Ассоциации предприятий тепловой, альтернативной и нетрадиционной энергетики в Винницкой области "Винницаоблтеплоэнерго" Юрий Иванов, который непосредственно занимается внедрением энергосберегающих проектов, отмечает, что сегодня наша экономика и теплокоммунальные предприятия, в первую очередь, должны сосредоточиться на так называемой программе "Антигаз" и на проектах с минимальными сроками окупаемости - 2-4 года.

Начнем с соломы

И как же выглядит "соломенный" проект энергосбережения. Как отметил Ю.Иванов, на 1 января в области работает 13 реакторов газификации на базе установок Сухина (установки Сухина - это установки, которые вырабатывают синтетический газ из углеродосодержащего сырья - отходов древесины, растениеводства, угольного шлама, торфа, некондиционного угля и т.п.); 7 теплогенераторов - на прессованной соломе; 6 котельных - на электроотоплении; 13 котельных - на отходах древесины. 39 котельных на альтернативных видах топлива составляют около 5% общего количества, которые отапливают учреждения бюджетной сферы. "Если посчитать, чтобы все эти учреждения работали на природном газе, то области дополнительно нужно было бы использовать в год около 11,5 млн. м. куб газа, а это по нынешним ценам - более 2,5 млн. долларов", - подчеркнул Ю.Иванов.

По данным "Винницаоблтеплоэнерго", каждый год на полях региона «добывается» около 500 млн. кубометров «голубого топлива» - таким является эквивалент 1,5 млн. тонн соломы, которую собирают в регионе. "Этого бы хватило области на три отопительных сезона. Причем себестоимость производства тепла из нее в 5 раз меньше, по сравнению с газом", - отметил Ю.Иванов, добавив, что на нужды животноводства используется лишь треть соломы, а остальная еще 3 года назад просто сжигалась на полях, что нарушало плодородие почвы.

Например, в с.Росоша Липовецкого района в 2008 г. установлен теплогенератор, который работает на прессованной соломе. Он обеспечивает процесс отопления и горячего водоснабжения.

Сельский голова с. Росоша Владимир Слидчук отметил, что теплогенератор RAU-2-331 мощностью 600 кВт может обеспечить теплом площадь в 6 тыс. кв. м, при полной загрузке в отопительный сезон он потребляет 1 тонну соломы. "Сегодня он отапливает 2,9 тыс. кв. м. Это - сельская школа на 254 ученика, а в текущем году к этому генератору подключат еще детский сад, Дом культуры и больницу", - добавил он.

Общая площадь отопления с этими объектами составит 5 тыс. кв. м. Затраты на установку такого теплогенератора составили 486 тыс. грн., а экономия средств по всем объектам и при полной загрузке - приблизительно 180 тыс. грн. за один отопительный сезон. "Проект окупится уже за три года, а при условии повышения цены на природный газ окупаемость проекта сократится", - отметил сельский голова.

Лучше всего горят акация, тополь и лоза

Также применяют на Винничине котлы, работающие на отходах древесины производства винницкого предприятия "Оргтехавтомат". В с. Плисков Погребищенского района (общая площадь отопления 2,7 тыс. кв. м) в 2008 году установлены два таких котла общей мощностью 160 кВт. Стоимость этого проекта - 55 тыс. грн., окупаемость - 1,5-2 года. По словам главы Погребищенской РГА Василия Осадчука, если использовать уголь, то его нужно было бы сжечь 100 тонн за отопительный сезон - по 700 грн. за тонну. Но вместо этого сжигается 200 куб. м. дерева стоимостью 160 грн. 1 куб. м. «Экономическая выгода сжигания древесины в 2 раза выше, чем угля", - добавил В.Осадчук.

Предприятие - производитель котлов комплексно сотрудничает с "Винницаоблагролесом". "Вопрос решается комплексно - мы обеспечиваем оборудование, а "Винницаоблагролес" - сырье для отопления", - рассказал директор предприятия "Оргтехавтомат" Василий Вертипорох. А генеральный директор "Винницаоблагролеса" Михаил Вдовцов добавил, что в области в год заготавливается 150 тыс. куб. м дров - 50 тыс. куб. м для населения и 100 тыс. куб. м (это эквивалент 10 млн. куб. газа) мы решили зарезервировать для использования в подобных котлах. "Стоимость аренды котлов, так как мы их учреждению сдали в аренду, плюс стоимость дров с доставкой - это тепло дешевле в несколько раз, чем тепло газа, и в 2 раза дешевле, чем тепло угля", - объяснил он. М.Вдовцов также рассказал, что "Винницаоблагролес" ныне высаживает плантации высокоэнергетического быстрорастущего дерева (акация, тополь, лоза), уже засажено 200 га таким лесом, создан рассадник. "Этой весной высадим лозу, которая вырастает за 3-4 года, а вообще энергетическими плантациями в области будет засажено 12 тыс. га", - добавил генеральный директор "Винницаоблагролес".

В 2009 году в Винницкой области на объектах бюджетной и социальной сферы планируется установить еще 25 подобных котлов общей мощностью 1,5 тыс. кВт.

Очередь за солнечной энергией

В конце 2008 года в Винницкой области был запущен еще один пилотный проект - использование солнечных батарей для сокращения потребления электроэнергии. Система установлена в детском садике на 140 мест в пгт Погребище для обеспечения горячего водоснабжения. Просчитано, что используя энергию солнца, экономия составляет 75% энергии в летний период и до 30% - в зимний период.

По словам главы Погребищенской РГА Василия Осадчука, система на солнечных батареях стоила райгосадминистрации 2,8 тыс. евро.

Кроме того, в 2007-2008 годах в Винницкой области на электрическое отопление были переведены 1403 жилых дома, 30 многоквартирных домов и социальные объекты.

Ю.Иванов отмечает, что перевод на электроотопление дает возможность использовать электроэнергию по льготному тарифу в ночное время, кроме того, решается вопрос разгрузки электросетей в период «ночного провала». "Если теоретически посчитать, чтобы все эти учреждения работали на природном газе, то нам дополнительно нужно было бы использовать в год около 11,5 млн. г. куб газа", - сказал он.

Глава Погребищенской РГА В.Осадчук также отметил, что стоимость работ по переводу 88 жилых домов с.Дзюнкив на элетроотопление составила 632 тыс. грн. (из госбюджета было использовано 392,2 тыс. грн., из местного бюджета - 25 тыс. грн., средства населения - 215,6 тыс. грн.). Окупаемость проекта составляет 3,5 года, экономическая эффективность за один отопительный сезон - 392,5 тыс. грн. Жители села довольны такой экономией средств, а те, кто еще не подключен к этому виду отопления, ждут своей очереди (всего в этом селе 298 жилых домов).

Винниччина - пионер обогрева шелухой

Не стали исключением в плане энергосбережения и крупные промышленные предприятия Винниччины. Одним из первых, еще в 2006 г., на альтернативный вид топлива перешло ОАО «Винницкий масложировой комбинат». На ВМЖК в качестве альтернативного источника энергии используется шелуха. Для этого был установлен котел Е- 16-39-360 мощностью 16 тонн/ч с коэффициентом полезного действия 84%. Давление в агрегате - 3,9 Мпа, температура горения - 3600 градусов. Дневная норма работы котла - 72 тонны шелухи в сутки.

В строительство котельной предприятие инвестировало 13,5 млн. грн. Тем не менее, агрегат окупился за 1,5 года - потребление газа было снижено на 28,6 млн. куб. м, экономический эффект составил 21,4 млн. грн. Только за 8 месяцев 2008 года было сэкономлено 9,48 млн. куб. м газа. За счет этого предприятие обеспечивает себя топливом на 70%.

Ю.Иванов отметил, что подобная технология используется и в других областях Украины, но здесь она была использована одной из первых. Еще одним из крупнейших предприятий региона, которое на 100% обеспечивает свои нужды в тепловой энергии за счет альтернативки, является завод по производству паркетной доски ООО "Барлинек-Украина". На предприятии установлены 3 котла марки «FEROLLI», которые работают на отходах древесины. Их мощность - 4,65 Мвт, КПД - 85%. За отопительный период 2008 года предприятие израсходовало втрое меньше средств, чем если бы работало на газе, получив экономический эффект 1,34 млн. грн.

Кроме того, в 2008 году "Барлинек-Украина" запустил цех по производству древесных топливных гранул (пеллетов). Мощность цеха составляет 17 тыс. тонн в год, а его строительство обошлось компании в 5 млн.евро. (Пеллет – гранульное топливо, изготавливаемое из отходов древесины. Во время его сжигания не выделяется сера, a образовавшийся пепел может использоваться как органическое удобрение. Продукт не содержит токсичных веществ. Топливные гранулы (пеллеты) могут использоваться в качестве альтернативного топлива).

Все бы хорошо, да ни тут-то было.. «Мне не понятны шаги государства, когда отчитываешься об экономии природного газа, а тебе сразу "спускают" урезанные расходы, - отмечает Ю.Иванов. - Сэкономленные средства можно было бы использовать разумнее».

Винниччина, несмотря на финансовый кризис или с учетом его, не будет сокращать программу внедрения энергосбережения. Хотя власть имущие, кажется, не торопятся с этим. Если в прошлом году государство выделило области 21 млн. грн. целевой субвенции на энергосбережение, а эти мероприятия были подкреплены еще 3 млн. грн. средств местных бюджетов в виде софинансирования, то в этом году на эти цели в госбюджете заложен 0 грн. Правда, правительство обещает выделить значительные средства на эти меры из стабилизационного фонда, но сколько будет выделено, а самое главное, за счет каких поступлений, пока неизвестно самому правительству. Несмотря на это, при утверждении бюджета Винницкой области местные депутаты решили учесть накопленный положительный опыт в вопросе энергосбережения и направили на эти мероприятия по 1% от объема финансирования отраслевых затрат в 2009 году, а это, по предварительным подсчетам, составит около 6-6,5 млн. грн. Ожидаемым результатом должно стать сокращение еще на 20% потребления Винниччиной природного газа (в 2008 году экономия составляла 10%, или 11,5 млн. куб. м от объема потребления коммунальной сферой), а это уже экономия конкретных 23 млн. куб. м газа, стоимость импорта которого (даже по прогнозируемой правительством среднегодовой цене в 228 долларов за 1 тыс. куб. м) в 2009 году составит около 6 млн. долларов. А это уже весомая отдача вложенных средств и еще шаг, пусть и не очень большой, к энергонезависимости страны.

Владислава Дмитришина (УНИАН)