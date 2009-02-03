Польша и Швеция против ”Северного потока”

Несмотря на призыв канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Польша отказывается оказать политическую поддержку строительству газопровода "Северный поток", опасаясь увеличения зависимости Европы от российского газа, сообщает Немецкая волна.

Польский министр по европейским делам Миколай Довгилевич заявил, что газовый кризис начала января укрепил позицию Польши, отказывающейся от строительства газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря. "Этот газопровод не улучшит надежность энергоснабжения Европы, но сделает нас еще более зависимыми от российского газа", - сказал Довгилевич в интервью газете Financial Times Deutschland.

Позиция Варшавы поставила крест на попытке Ангелы Меркель (Angela Merkel) воспользоваться газовым конфликтом между Россией и Украиной как аргументом в поддержку строительства трубопровода, пишет газета. В конце января канцлер направила президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу и премьер-министру председательствующей в ЕС Чехии Миреку Тополанеку письмо с призывом поддержать проект газопровода "Северный поток". Меркель заявляет о необходимости диверсификации стран-поставщиков и транспортных путей, в связи с чем следует продолжать строительство всех трех запланированных газопроводов - "Южный поток", "Набукко" и "Северный поток".

Польша и другие страны Восточной Европы поддерживают только проект "Набукко", по которому газ пойдет из Каспийского региона в обход контроля Москвы.

Органы Евросоюза склонны скорее поддерживать восточноевропейские страны. "Проект "Набукко" - приоритет номер один в нашей политике диверсификации", - заявил представитель Еврокомиссии. Европейский инвестиционный банк (EIB) намерен финансировать "Набукко" на 25 процентов. Польша и некоторые другие страны блокируют участие EIB в финансировании "Северного потока".

Швеция также отклонила требования Меркель. По словам министра окружающей среды Швеции Андреаса Карлгрена, решение о том, сможет ли ветка газопровода пройти в водах экономической зоны страны в Балтийском море, полностью зависит от результатов экологической экспертизы. Карлгрен заявил, что Швеция точно придерживается национального и международного права. "Мы понимаем, насколько важен этот газопровод для Германии, но это никак не может повлиять на юридические процедуры", - сказал шведский министр.

Он обвиняет немецко-российский консорциум в затягивании проведения экологической экспертизы, на которой также настаивает Финляндия. Стокгольм ожидает предоставления полной документации в марте.