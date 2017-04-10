Кабмин огласил конкурс на должность еще одного члена набсовета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии и поручил ей провести конкурс на должность одного независимого члена наблюдательного совета Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины". Об этом говорится в постановлении Кабмина "Вопросы формирования наблюдательного совета Публичного акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины", которое опубликовано в газете "Урядовый курьер".

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"Объявить конкурсный отбор на должность независимого члена наблюдательного совета… Создать комиссию для конкурсного отбора независимого члена наблюдательного совета "НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

В состав конкурсной комиссии вошли государственный секретарь Кабмина, госсекретарь Минэкономразвития, директор Департамента по вопросам эффективного управления государственной собственностью и директор юридического департамента Секретариата Кабмина, а также первые заместители министра энергетики, министра финансов и министра юстиции.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий при Минэкономразвития определил трех кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Маркуса Ричардса, Пола Уорвика и Чарльза Проктора. Также от государства были назначены Юлия Ковалив и экс-министр энергетики Владимир Демчишин.

В марте 2017 года Минэкономразвития внесло на рассмотрение Кабмина предложение об увеличении состава набсовета "Нафтогаза" с 5 (нынешний состав) до 7 человек, при этом предлагалось, что 4 из них – будут независимыми, то есть, будут выбраны на открытом конкурсе. В этом конкурсе также могут принять участие топ-менеджеры иностранных компаний.

29 марта Кабмин одобрил расширение набсовета "Нафтогаза". Также правительство оставило в силе результаты отбора трех независимых членов набсовета, который был проведен в 2016 году.