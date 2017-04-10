"Энергорынок" хочет взять кредит на 1 миллиард гривень

Государственное предприятие "Энергорынок", оператор оптового рынка электроэнергии Украины, намерено привлечь возобновляемую кредитную линию на сумму 1 миллиард гривень с целью предоставления авансовых платежей производителям электроэнергии для покупки ими топлива.

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Об этом говорится в сообщении компании в электронной системе госзакупок Prozorro.

Согласно сообщению, конечный срок подачи заявок на участие в тендере – 16 апреля 2017 года.

Целевое назначение – открытие кредитных линий с целью предоставления авансовых платежей производителям электрической энергии для пополнения оборотных средств генерирующими компаниями ТЭС и ТЭЦ для расчетов за топливо.

Срок пользования линией – с апреля 2017 года по 30 июня 2017 года. Ожидаемая стоимость – 36,507 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Энергорынок" выполняет функции оптового поставщика и оператора рынка электроэнергии, распорядителя системы расчетов и денег на рынке электроэнергии. Также предприятие является главным оператором системы коммерческого учета электроэнергии.