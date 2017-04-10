"Нафтогаз" подписал меморандум о возможном сотрудничестве с двумя европейскими операторами ГТС

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении совместной оценки возможностей сотрудничества в использовании и развитии газотранспортной системы (ГТС) Украины с компаниями Snam S. p.A. (Италия) и Eustream a.s. (Словакия) - одними из крупнейших и опытнейших операторов ГТС в Евросоюзе, сообщает премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

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"Меморандум подписали в присутствии министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, комиссара ЕС по энергетике и климатическим воздействиям М.А. Каньете и министра экономического развития Италии К. Календы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это хороший сигнал о доверии к Украине и уверенность в важности нашей ГТС для Европы. Мы уверены, что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество, которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам.

"Интерес в сотрудничестве высказали и другие европейские операторы, планируем провести конкурс на лучшее предложение сотрудничества. Окончательное решение относительно возможного партнерства, согласно Закону "О рынке природного газа", будет принимать украинская власть", - подчеркивается в заявлении.