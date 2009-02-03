Эксперты МАГАТЭ инспектируют Южно-Украинскую АЭС

С 31 января по 12 февраля на Южно-Украинской АЭС работают эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по двум из четырех направлений, предусмотренных соглашением между Украиной, Еврокомиссией и МАГАТЭ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГП НАЭК «Энергоатом».

Эксперты оценивают проектную безопасность первого энергоблока ЮУ АЭС (команда работает с 1 по 12 февраля) и соответствие международным нормам процесса обращения с радиоактивными отходами и программы снятия с эксплуатации энергоблоков (с 31 января по 6 февраля).

Методологии двух миссий аналогичны. Первый этап проверки предусматривает изучение отчетов по самооценке, выполненных южноукраинскими специалистами. Далее, после прибытия на ЮУ АЭС, – обсуждения, уточнения, подробное знакомство с ситуацией на месте и предварительные выводы.

Миссию МАГАТЭ по оценке проектной безопасности блока №1 возглавляет Гарри ДЖОНСОН (США). В ее составе 10 ведущих мировых специалистов в области атомной энергетики из Чехии, Венгрии, Германии, Хорватии, Словакии и Голландии. Отчет по самооценке по этому направлению был подготовлен специалистами ЮУ АЭС совместно с генпроектировщиком станции ­ Харьковским институтом «Энергопроект».

Оценку обращения с радиоактивными отходами (РАО) и программы снятия с эксплуатации на ЮУ АЭС, которая осуществляется в Украине, выполняют 8 экспертов Агентства во главе с Филом МЕТКАЛФОМ.

Финальные версии докладов по итогам проверок по обоим направлениям будут подготовлены в течение месяца.

Справка УНИАН. ОП «Южно-Украинская АЭС», построенное в 1976-1989 гг., эксплуатирует три энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000.