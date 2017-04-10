"Энергоатом" и его западные партнеры подвергаются постоянным информатакам со стороны контролируемых Россией СМИ – эксперт

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", которая продолжает снижать зависимость от поставок российского ядерного топлива на украинские АЭС, и ее западные партнеры, которые предоставляют топливо, услуги и технологии, составляющие конкуренцию поставщикам из России, постоянно подвергаются информационным атакам со стороны контролируемых Россией СМИ.

Такое мнение в издании Brussels Express высказал председатель экспертной организации "Бизнес-совет "Украина-ЕС" Джеймс Вилсон.

"На сегодня Украина – это единственная страна в мире, которая использует альтернативные поставки ядерного топлива для спроектированных в России реакторов от компании Westinghouse. В любой другой стране, которая использует российские реакторы, существует полная монополия на поставки российского топлива. Поставки контролирует компания ТВЭЛ. "Энергоатом", инициировав процесс диверсификации поставок, ощущает на себе действие российского "черного" пиара", - отметил он.

По данным Вилсона, подконтрольные России СМИ распространяют неправдивые новости об американских партнерах "Энергоатома", цитируют так называемых "экспертов", которые громогласно предостерегают якобы об операционных рисках использования ядерного топлива компании Westinghouse, а также эти "эксперты" сеют сомнения о надежности оборудования и услуг, которые продаются нероссийскими компаниями.

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"Они поднимают вопрос о конструкции централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива, которое строится по технологии американской компании Holtec и дискредитируют ее. Любая европейская или украинская компания, которая конкурирует с поставщиками из Российской Федерации, является объектом для вражеской пропаганды", - сообщил Вилсон.

Эксперт отметил, что недавно под влияние российской пропаганды попал контрагент "Энергоатома" - компания "Импульс", которая производит оборудование для автоматизации процессов на АЭС и задействована в проектировании активной зоны реакторов Запорожской АЭС (получающая топливо Westinghouse). Эта компания в консорциумах с европейскими предприятиями: французской Areva, чешской Skoda и словацкой VUJE уже выиграла 7 тендеров в рамках кредита ЕБРР и Евратом на модернизацию украинских АЭС.

Также жертвой "черного" пиара стал ведущий мировой производитель турбин - "Турбоатом", поскольку компания составляет конкуренцию российской компании "Силовые машины".

"Ряд западных компаний, которые активно помогают Украине снизить зависимость от российских энергоносителей, попадают под подобные пиар-атаки. Например, чешская компания Skoda, единственная компания (кроме "Росатома"), которая может помочь Украине достроить два блока на Хмельницкой АЭС", - написал эксперт, добавив, что данное строительство предусмотрено в рамках проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС", который позволит обеспечить Польшу экологически чистой энергией.

Говоря о методах российской гибридной войны в информационном пространстве, пресс-служба "Энергоатома" добавила, что проект завершения строительства блоков Хмельницкой АЭС конкурирует с российским проектом по строительству АЭС в Беларуси.

"На сегодняшний день он конкурирует с российскими проектами строительства АЭС в Беларуси (как писали СМИ, в прошлом году там во время строительства обрушился корпус реактора), а также Балтийской АЭС под Санкт-Петербургом. Эти мощности Россия предназначала для завоевания европейских рынков электроэнергии, и достройка Украинской АЭС совместно с Чехией и Польшей ей категорически мешает", - отметили в "Энергоатоме".

Дискредитации подвергается и известная в атомной промышленности французская компания Areva, конкурент "Росатома". В РФ давно разгоняется информация о срывах ею сроков по строительству АЭС Olkiluoto 3 и намерениями "Росатома" купить контрольный пакет акций этой компании. Украинские наблюдатели отмечали, что информационный прессинг усугубился после того, как украинский "Энергоатом" подписал с Areva контракт на обогащение урана. Ранее украинский уран обогащался на мощностях российского "Росатома".

В последнее время такие атаки через европейских и украинских производителей атомпрома на украинский "Энергоатом" участились. По мнению источников в украинском правительстве, это связано с тем, что в ближайшее время "Энергоатом" планирует объявить сроки внедрения топлива Westinghouse на всех блоках самой крупной в Европе АЭС – Запорожской, в составе которой 6 блоков мощностью 1 миллион кВт каждый. "Поскольку ряд АЭС российского дизайна восточной Европы также рассматривают для себя возможность перехода на американское топливо, думаем, что информационная война России с Украиной в ближайшем времени затронет и страны ЕС", - считают в "Энергоатоме".

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украины и снижения зависимости от одного источника – российской компании "ТВЭЛ", "Энергоатом" ранее заключил договор с компанией Westinghouse. Например, в марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле 2015 года этот блок подключен к энергосети страны. В феврале 2016 года "Энергоатом" поставил на Запорожскую АЭС первую партию ядерного топлива компании Westinghouse.

Также ранее сообщалось о том, что в 2018 году "Энергоатом" планирует полностью заполнить активную зону одного из реакторов исключительно топливом производства Westinghouse, полностью заменив российское топливо от компании "ТВЭЛ".

В начале марта 2017 года "Энергоатом" представил свой проект "Энергетический мост "Украина – Европейский Союз". В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии по 2 направлениям: через возобновление ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также по действующей линии на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции. Согласно планам компании, экспорт электроэнергии в Польшу и Венгрию планируется начать в 2019 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.