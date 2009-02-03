PGNIG пока не подал иск против RosUkrEnergo

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG не спешит передавать дело по невыполнению контракта швейцарским трейдером RosUkrEnergo, который с ноября 2006 поставлял в Польшу ежегодно около 2,5 млрд. кубометров газа, в суд.

«Еще очень рано об этом говорить», - сказала УНИАН во вторник пресс-секретарь компании Йоанна Васицка-Закшевска, отвечая на вопрос, когда PGNIG планирует подать иск.

Пресс-секретарь не уточнила, сколько времени компания готова ожидать возобновления поставок по контракту с RUE, которые были прекращены с 7 января и должны были возобновиться 20 января после разрешения украинско-российского газового конфликта.

Она также не сказала, в каком суде может рассматриваться дело и какого возмещения, согласно контракту, может добиваться PGNIG.

Пресс-секретарь также не уточнила, обращалась ли компания опять к российскому «Газпрому», который до 25 января компенсировал недопоставки газа по контракту с RUE, с просьбой увеличить поставки, чтобы «закрыть» контракт швейцарского трейдера, совладельцем которого является «Газпром».

«Мы ведем переговоры со всеми сторонами», - повторила она ранее озвученный тезис.

Как сообщал УНИАН, PGNiG в понедельник заявил о возможности судебного иска против RosUkrEnergo за невыполнение контракта с ноября 2006 года, согласно которому компания получала ежесуточно около 7 млн. кубометров газа.

Польша впервые заявила, что недополучает газ по контракту с RUE, после разрешения "газового" конфликта Москвы и Киева 22 января.

26 января PGNiG сообщил, что «Газпром» отказался поставлять дополнительный газ для компенсации недопоставок по контракту с RUE, а сам швейцарский трейдер до сегодняшнего дня не ответил на запрос компании.

28 января газета «Коммерсант» написала со ссылкой на источник в «Газпроме», что российский газовый монополист ставит условием увеличения поставок уменьшение цены на транзит газа через территорию Польши по трубопроводу «Ямал-Европа».

Польские газеты Polska Times и Gazeta Wyborcza в конце января писали, что «Газпром» также может добиваться от Польши большей цены на газ и получения контроля над компанией Europolgaz, которая является оператором польской части Ямальского газопровода.

Кроме того, по данным польских и российских газет, «Газпром» может добиваться от Польши поддержки строительства Северного газопровода, против сооружения которого активно выступают польские политики и чиновники, предлагая альтернативный вариант строительства второй нитки Ямальского газопровода через польскую территорию.

Контракт PGNIG и RosUkrEnergo истекает 1 января 2010 года, но, согласно его условиям, мог быть продлен еще на 2 года.