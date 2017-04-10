Порошенко предложит СНБО конфисковывать донецкий уголь, который завозится под видом российского

Президент Украины Петр Порошенко намерен рассмотреть на Совете национальной безопасности и обороны вопрос о вероятной конфискации донецкого угля, который будет ввозиться под видом российского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам сегодняшнего заседания фракции «Блока Петра Порошенко» с участием главы государства.

«Президент сказал, что на Совет национальной безопасности и обороны будет вынесен вопрос о вероятной конфискации того угля, который сейчас на захваченных шахтах на оккупированных территориях Донбасса доставляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского угля, или какого-то другого хочет продаваться в Украине», - сказала она.

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При этом Луценко объяснила, что каждая марка угля, добытого в каждом отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства.

«Отличается уголь, который добывается на Донбассе, от угля, добываемого в других местах», - отметила она.

То есть, добавила депутат, проговаривается вопрос: вы воровали у нас, мы у вас конфискуем.

В контексте этого Луценко добавила, что такой шаг планируется сделать, чтобы прекратить махинации.

Как сообщалось, Россия вывозит с Донбасса более 10 тысяч тонн угля в сутки.

15 марта президент Петр Порошенко сообщил, что пробные эшелоны с украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в Российскую Федерацию. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уверял, что не имеет информации о поставке угля из оккупированного Донбасса в Россию.