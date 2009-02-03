ТНК-ВР в 2008г. снизила прибыль на 0,4%

Чистая прибыль российско-британской ТНК-ВР в 2008 году сократилась на 0,4% - до 4,524 миллиарда долларов. Как сообщает РИА «Новости», такие данные следуют из консолидированного финансового отчета британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP), которая контролирует 50% акций ТНК-ВР. Согласно отчету, доля ВР в чистой прибыли ТНК-ВР в 2008 году снизилась на 0,4% - до 2,262 миллиарда долларов по сравнению с 2,271 миллиарда долларов за 2007 год.

Как сообщалось ранее, за девять месяцев прошлого года компания получила прибыль в 5,888 миллиарда долларов, что было в 1,9 раза выше показателя аналогичного периода 2007 года. При этом в четвертом квартале 2008 года ВР получила убыток от участия в ТНК-ВР в размере 682 миллиона долларов против 752 миллионов долларов прибыли за аналогичный период 2007 года. Таким образом, убыток ТНК-ВР в четвертом квартале составил 1,364 миллиарда долларов. Доля BP в прибыли до налогообложения в прошлом году также снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - на 4,1% - до 3,588 миллиарда долларов с 3,743 миллиарда долларов. Таким образом, прибыль до налогообложения ТНК-ВР в 2008 году составила 7,176 миллиарда долларов. В четвертом квартале убыток до налогообложения ТНК-ВР составил 1,984 миллиарда долларов против 2,556 миллиарда долларов прибыли годом ранее. Доля ВР в объеме добычи нефти и газа за отчетный период выросла на 1,4% - до 923 тысяч баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте по сравнению с 910 тысячами баррелей годом ранее. При этом доля в добыче нефти сократилась до 826 тысяч баррелей в сутки с 832 тысяч баррелей сутки в 2007 году. Как сообщила пресс-служба ТНК-ВР, компания планирует опубликовать аудированную финансовую отчетность за 2008 год в конце марта текущего года. "Все данные о ТНК-ВР, содержащиеся в опубликованной финансовой отчетности ВР, отражают оценку ВР, произведенную по стандартам IFRS, а не US GAAP. В связи с этим показатели, приведенные в рамках отчетности ВР, не могут быть истолкованы как 50% от ожидаемых показателей ТНК-ВР", - говорится в сообщении пресс-службы ТНК-ВР. Конфликт российских и британских акционеров ТНК-ВР, публично продолжавшийся более трех месяцев, завершился 4 сентября 2008 года подписанием меморандума о взаимопонимании, в котором нашли отражение все основные спорные вопросы: отставка действующего главы компании Роберта Дадли, изменение состава советов директоров, проведение IPO и участие ТНК-ВР в международных проектах. ТНК-ВР создана в 2003 году в результате слияния ТНК, СИДАНКО, ОНАКО и активов ВР в России и на Украине. ТНК-BP ведет разведку и добычу нефти в Западной Сибири, в Поволжско-Уральском регионе, в Восточной Сибири и на Сахалине. Добыча компании в 2007 году составила более 78 миллионов тонн нефти. 50% акций ТНК-ВР принадлежат британской BP, еще 50% - российским акционерам (25% - "Альфа-групп" Михаила Фридмана, по 12,5% - "Ренове" Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника). Срок действия соглашения между акционерами о моратории на продажу своих долей истек 1 января 2008 года.