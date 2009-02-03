РФ может ввести квотирование на производство яиц и мяса птицы

Россия в ближайшие годы может столкнуться с необходимостью квотирования внутреннего производства яиц и мяса птицы для соблюдения баланса на рынке, сообщил журналистам во вторник министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

Как передает РИА Новости, "по ряду продуктов мы выходим на уровень, когда производство соответствует спросу. По яйцу, например, у нас нет импорта, за исключением Белоруссии, с которой у нас единый сельхозбаланс", - сказал Гордееев. "Мы подходим к тому, чтобы производство яиц регулировать в плановом порядке, через квотирование. Необходимо не создать проблему перепроизводства, чтобы не было падения цен и не лихорадило наших производителей", - заявил он в связи с этим. По данным Росстата, производство яиц в 2008 году в РФ составило 37,8 миллиарда штук. Кроме того, по словам Гордеева, при существующих темпах производства мяса птицы (прирост 15-16% в год) Россия уже к 2010 году выйдет на соотношение 20% импорта к 80% собственного производства, а в будущем на 100% будет удовлетворять внутренний спрос за счет собственного производства. В связи с этим, по мнению министра, вопрос квотирования внутреннего производства мяса птицы может встать уже через три года. По словам Гордеева, участвовать в механизме квотирования смогут саморегулируемые организации, такие как, например, "Росптицесоюз".