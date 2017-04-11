Нефть дешевеет после обновления максимумов 7 марта

Мировые цены на нефть утром во вторник перешли к снижению после обновления максимальных отметок с 7 марта на фоне опасений по поводу продления сделки по сокращению добычи "черного золота" между странами, входящими и не входящими в ОПЕК, сообщает Прайм.

Читайте такжеСаудовская Аравия удвоила скидку на нефть - СМИ

"По состоянию на 07:23 стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,07% - до 55,94 доллара за баррель, ранее она поднималась до 56,16 доллара, что стало максимумом с 7 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,15% - до 53 долларов за баррель, ранее она увеличивалась до 53,15 доллара, что также является наивысшей отметкой с 7 марта", - говорится в сообщении.

Ранее "черное золото" росло в цене, так как инвесторы продолжали отыгрывать новости о приостановке добычи на крупнейшем нефтяном месторождении в Ливии "Шарара" (Sharara). В понедельник СМИ сообщали, что добыча этом месторождении приостановлена спустя неделю после ее возобновления. В это воскресенье прекратил работать нефтепровод, по которому "черное золото" транспортировалось с месторождения Шарара на НПЗ в городе Эз-Завия.

По мнению главного рыночного аналитика CMC Markets Рика Спунера (Ric Spooner), мнение которого приводит газета The Wall Street Journal, фундаментальные факторы на рынке способствуют удешевлению нефти. Он пояснил, что рост нефтяных цен может привести к увеличению добычи сланцевой нефти в США. Кроме того, запасы нефти в стране находятся на рекордно высоких отметках.