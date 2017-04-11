"Нафтогаз" в 2016 году получил почти 27 миллиардов прибыли

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" в 2016 году получил 26,5 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как в 2015 году компания получила 27,7 миллиарда гривень чистого убытка. Об этом сообщает пресс-служба госхолдинга.

"В 2016 году "Нафтогаз" впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль. По результатам 2016 года "Нафтогаз" получил чистую прибыль в размере 26,5 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, 28,7 миллиарда гривень прибыли было получено за счет транзита газа через территорию Украины, 2,4 миллиарда гривень составили доходы от участия в капитале, при этом 2,9 миллиарда гривень достигли убытки в сфере "оптовая торговля газом".

"Компания получила убыток по направлению деятельности "Оптовая торговля газом" в размере 2,9 миллиарда гривень, что было обусловлено реализацией газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязательств", - отметили в пресс-службе, добавив, что еще 1,7 миллиарда гривень убытков принесли другие расходы, такие как расходы на ведение судебных дел, потери от курсовых разниц, доходы по остаткам на счетах и другие начисления.

Согласно сообщению, в 2015 году убытки от ведения оптовой торговли газом холдинга составили 42,4 миллиарда гривень.

"Уменьшение убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 миллиарда гривень против 42,4 миллиарда гривень в 2015 году) стало следствием реформирования рынка природного газа. При этом, по сравнению с 2015 годом, доходы от транзита природного газа в 2016 году выросли на 7,4 миллиарда гривень. Это произошло из-за увеличения объема транзита на 15,1 миллиарда кубометров (на 22,5%) и девальвации национальной валюты", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что "Нафтогаз" планирует по результатам прошлого года уплатить государству 13,3 миллиарда гривень дивидендов (50% от чистой прибыли). При этом отмечается, что госхолдинг уплатил в прошлом году 16,3 миллиарда гривень налогов.

По данным компании, существенным риском для компании является задержка в проведении реформы корпоративного управления "Нафтогаза".

"Кредитные линии, привлеченные "Нафтогазом" у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления. Любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требования сиюминутного возвращения средств со стороны кредиторов", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2015 года "Нафтогаз" получил 25 миллиарда гривень чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 миллиарда гривень. Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиардов убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя 2014 года.

В январе-сентябре 2016 года "Нафтогаз" получил 25,5 миллиарда гривень чистой прибыли, что многократно превысило показатель за аналогичный период 2015 года.