В 2009 г. «Нафтогаз» займет 23 млрд. для закачки газа в ПХГ

НАК «Нафтогаз Украины» намерен в 2009 году привлечь кредиты на сумму 23 млрд. грн. для закупки импортного газа и его закачки в подземные хранилища газа (ПХГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Украины Юрий Продан.

«Планируем привлечение кредитов около 23 млрд. грн. прежде всего для закачки газа в ПХГ», – сказал он. При этом Ю.Продан добавил, что кредиты планируется привлекать у международных банков под низкие проценты. По его словам, «Нафтогаз Украины» в 2009 году намерен закачать в ПХГ около 14 млрд. кубометров импортного газа.

Также Ю.Продан сообщил, что «через одно заседание Кабмина будет рассматриваться движение финансовых потоков «Нафтогаза», и мы его примем (финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» – УНИАН)».