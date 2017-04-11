Украина должна покупать антрацит у разных стран, кроме России – Гройсман

Украина в связи с дефицитом угля антрацитовой группы, возникшим вследствие блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, должна импортировать это топливо из разных стран, за исключением страны-агрессора – России.

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Об этом во время пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Что касается диверсификации: безусловно, нам необходимо закупать недостающие объемы угля – закупать у разных стран, и хочу подчеркнуть, что я сторонник того, чтобы мы закупали у США, Австралии, то есть у других стран, а не у страны-агрессора", – сказал он.

Также Гройсман напомнил, что Украина уже 501 день не импортирует газ из России и ведет работы по переоборудованию теплоэлектростанций, которые работают на дефицитном угле, для перевода их на уголь газовых марок, который добывается на территории Украины.

"И Трипольская, и Змиевская ТЭС сегодня модернизируются. На Триполье необходимо модернизовать станцию – для этого нужно 1 миллиард гривень, и эта работа ведется. Змиевская – два блока будут переоборудованы с группы антрацитового угля в этом году… Также мы наращиваем гидроэнергетику и атомную энергетику", – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, после вступления в силу решения СНБО от 15 марта 2017 года был полностью остановлен грузоооборот с временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. При этом дефицитный антрацит добывается только на этой территории, а на подконтрольной Украине территории его нет, что и является причиной дефицит этого вида топлива.

Ранее министр энергетики Игорь Насалик заявил, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля – 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года. Также отмечалось, что подходящий для Украины уголь можно импортировать из ЮАР, США или стран Азии. В начале апреля Насалик сообщил, что Украина начала контрактовать антрацитовый уголь из Южной Африки.

По данным Минэнергоугля, запасы дефицитного антрацита на складах ТЭС с 29 марта по 5 апреля текущего года сократились на 14% – до 424 тысяч тонн.