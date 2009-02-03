Замглавы СП: решение по Змеиному позволяет начать разведку нефти

Решение Международного суда ООН в Гааге по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических прав Украины и Румынии (относительно о. Змеиный) устраняет спор, задевающий важные для обеих стран интересы. Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, .

Он напомнил, что решение суда определило линию разграничения континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в северо-западной части Черного моря, то есть морских пространств вне границ их территориальных вод.

«Важно отметить, что решение суда было принято единогласно и всесторонне обосновано судом с точки зрения международного морского права и разработанных им в ходе длительной практики методов делимитации», – подчеркнул А.Гончарук, напомнив также, что большинство аргументов румынской стороны, на которых она строила свою позицию, были отклонены судом. (В частности, Гаагский суд не согласился с утверждением, что о. Змеиный в свое время был включен в состав СССР вопреки Парижскому мирному договору).

По словам А.Гончарука, суд также отклонил претензию Румынии относительно того, что вокруг Змеиного может существовать лишь 12-мильная зона, которая включает в себя лишь территориальное море. «Линия делимитации, проведенная судом, засвидетельствовала: о. Змеиный имеет также континентальный шельф и исключительную экономическую зону вне границ этой полосы», – сказал заместитель главы Секретариата.

Он напомнил, что в результате определенной судом линии делимитации морские пространства в ее районе соотносятся как 2,1:1 в пользу Украины.

«На стороне Украины остались практически все разведанные нефтегазовые месторождения», – отметил А.Гончарук.

По его убеждению, установление четкой линии разграничения создаст благоприятные условия для привлечения каждой из сторон иностранных инвестиций с целью разведки и эксплуатации природных ресурсов в этой части Черного моря.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, Международный суд ООН в Гааге (Королевство Нидерланды) вынес решение, которым определил, что о. Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины при определении серединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. Вместе с тем Украина доказывала, что о. Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.