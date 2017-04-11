Премьер выступает за ускорение реформы "Нафтогаза"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ускорение анбандлинга (разделения) национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" и реформы рынка природного газа. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции, посвященной результатам работы правительства за год.

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"Я бы хотел, чтобы реформа "Нафтогаза" происходила быстрее, чтобы быстрее произошел анбандлинг - разделение транспорта, трейдинга и добычи газа, и были внедрены самые современные методы корпоративного управления", - сказал он.

По словам Гройсмана, правительство нацелено на ускорение реформы, а энергетической безопасности Украины ничто не угрожает.

"Вообще, я выступаю за скорейшее создание рынка газа… Прогресс будет, ничего нам не угрожает", - подчеркнул премьер.

Также премьер отметил, что в скором времени наблюдательный совет "Нафтогаза" будет доукомплектован одним независимым членом и одним представителем государства.

Как сообщал УНИАН, разделение "Нафтогаза" - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий "Нафтогаз", представляли разные модели функционирования компании.

Кабинет министров Украины в июле прошлого года утвердил план реструктуризации Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.