Донецк опасается репрессий ”Нафтогаза” из-за неплатежей

Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко полагает, что из-за неплатежей населения за потребленный газ городу «не избежать репрессивных мер со стороны «Нафтогаза» и Торгового дома «Газ Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Думаю, нам не избежать репрессивных мер со стороны «Нафтогаза» и Торгового дома «Газ Украины», потому что все понимают, что сегодня ничего бесплатного нет», - сказал мэр.

Он сообщил, что в январе «жители города получили за месяц 657 млн. грн. заработной платы и 258 млн. грн. пенсий, итого - 915 млн. грн., а за коммунальные услуги в январе заплатили только 51,3 млн. грн., то есть 5,6% от заработанных и полученных денег». «За кризисом считают, что можно не платить», - посетовал А.Лукьянченко, подчеркнув, что «только за теплоснабжение и горячую воду сегодня населением не доплачено 28,5 млн. грн.». «У нас, к сожалению, сейчас нет возможности брать кредитные ресурсы, чтобы оплачивать коммунальные услуги горожан», - отметил мэр.