Стокгольмский арбитраж: "Нафтогаз" требует от "Газпрома" почти $30 миллиардов

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Укарины» требует от российского газового монополиста «Газпром» в Стокгольмском арбитраже по контракту купли-продажи газа 17,9 млрд долл., в то время как исковые требования «Газпрома» к «Нафтогазу» составляют 45,7 млрд долл.

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Об этом сообщается в опубликованном финансовом отчете «Нафтогаза» за 2016 год.

«Нафтогаз» требовал ретроактивного пересмотра цены по настоящему контракту (купли-продажи газа - УНИАН), в результате чего требования об уплате «Газпромом» составляли более 12 млрд долл. в качестве компенсации за предыдущие переплаты… «Нафтогаз» позже обновил свое требование по переплате примерно до 17,9 млрд долл.», - сообщается в документе

В тексте также отмечается, что «Газпром» потребовал суммарно 45,7 млрд долл. за газ, который, по его мнению, был обязан выкупить «Нафтогаз». Таким образом, сумма исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу» по контракту купли-продажи газа составляет 45,7 млрд долл., а «Нафтогаза» к российской компании – 17,9 млрд долл.

В отчете также приведены суммы исков компаний по транзитному контракту.

«Нафтогаз» требовал пересмотра транзитного тарифа с ретроактивным действием, компенсацию за недопоставку и другие изменения контракта по транзиту газа. Денежное требование «Нафтогаза» сегодня составляет примерно 12 млрд долл. «Газпром» подал встречный иск в сумме примерно 5,3 млн долл., но оставил за собой право вносить дополнительные встречные требования после получения решения в Арбитраже по купле-продаже газа», - говорится в отчете.

Согласно документу, конечный срок вынесения решения Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа – 30 апреля 2017 года, а по транзитному договору – 30 июня 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа.

В октябре-декабре 2016 года в Арбитражной палате Стокгольма состоялись слушания по газовому спору относительно условий контракта, заключенного между компаниями в 2009 году. Ранее сообщалось, что результаты иска по контракту на закупку газа ожидаются в апреле 2017 года.

7 апреля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что последняя информация о возможном решении, которое вскоре будет принято в Стокгольмском арбитраже в рамках иска «Нафтогаза» по контракту на закупку газа, является оптимистичной для Украины. Также он добавил, что в «Газпроме» на сегодня уже обсуждаются варианты возможного проигрыша.