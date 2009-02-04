Цена на нефть выросла

Цена на нефть 3 февраля выросла благодаря снижению объема добычи в странах ОПЕК, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

Положительную роль сыграли также данные со вторичного рынка жилья США.

По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на 0,70 долл., или на 1,7%, до 40,78 долл. за баррель.

Добыча нефти стран-членов ОПЕК снизилась на 3,5% в январе по отношению к декабрю 2008 года, составив 28,565 млн. баррелей в день.

Дополнительным стимулом для роста нефтяных котировок стали макроэкономические новости из США.

Индекс незавершенных продаж жилья в США в декабре неожиданно вырос. Данный индекс используется как опережающий индикатор активности на рынке жилья.

Национальная ассоциация риэлтеров США сообщила, что индекс в декабре вырос на 6,3% до 87,7. Аналитики прогнозировали падение индекса на 0,5%.

Этот отчет усилил оптимизм инвесторов по поводу ситуации на рынке жилья. На прошлой неделе Национальная ассоциация риэлтеров сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке США в декабре выросли на 6,5% до 4,74 млн в годовом выражении.

Признаки стабилизации экономики являются положительным фактором для рынка нефти, так как они обещают стабильный спрос на черное золото.