В Китае создан стратегический запас нефти

Китай завершил создание стратегического запаса нефти и в будущем намерен увеличить его практически в три раза, сообщает в среду газета "Чайна дейли" со ссылкой на правительственные источники.

По информации РИА Новости, Китай приступил к созданию нефтяных резервов в 2005 году. По объемам они сопоставимы американскими. 100 миллионов баррелей углеводородного топлива хранятся в четырех резервуарах, расположенных в восточных провинциях Чжэцзян и Шаньдун, а также в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Этого запаса нефти хватит на то, чтобы обеспечить нормальное функционирование китайской экономики на протяжении месяца.

Вместе с тем, "Чайна дейли" сообщает, что "в нынешнем году Китай приступит к созданию еще восьми стратегических нефтехранилищ". По информации издания, все они будут построены на восточном побережье КНР.

Заполнение хранилищ идет в основном за счет импортируемой нефти. В связи с этим, эксперты американского банка "Меррилл Линч" ранее прогнозировали, что "по завершению создания этих резервов, цена барреля нефти на международном рынке может упасть до 30 долларов".

По прогнозам, в КНР потребление нефти возрастет к 2010 году до 390-410 миллионов тонн в год, к 2020 году - до 560-580 миллионов тонн, к 2030 году - до 620-650 миллионов тонн.