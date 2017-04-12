"Газпром" готовит почву для запуска "Северного потока-2": договорился о транзите газа через Чехию и Словакию

Российский "Газпром" готовится перенаправить газовые потоки в Центральной Европе с украинского транзита на трансбалтийский газопровод Nord Stream 2, пишет «КоммерсантЪ».

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"Газпром экспорт" заключил рамочные долгосрочные соглашения о транзите газа через Чехию (до 2040 года, оператор Net4gas) и Словакию (до 2050 года, оператор Eustream) на €5 млрд и €5,3 млрд соответственно.

В компании пояснили, что суммы и сроки носят "ориентировочный характер", а соглашения необязывающие. "Такие соглашения заключают все участники рынка в соответствии с требованиями оператора",— уточнили в "Газпром экспорте". Определение ориентировочных сроков и сумм необходимо в связи с требованиями 223-ФЗ о закупках госкомпаний. Суммы сейчас точно рассчитать невозможно, поскольку европейские операторы газотранспортных систем (ГТС) не устанавливают тарифы на столь длительный срок.

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Тем не менее на рынке связывают эти соглашения с подготовкой "Газпрома" к заключению новых долгосрочных контрактов на транспортировку газа, который будет приходить в ЕС по проектируемому газопроводу Nord Stream 2.

Напомним, "Газпром экспорт" на аукционе забронировал для таких поставок новые мощности в Германии (58 млрд кубометров в год на входе), Чехии (около 45 млрд кубометров) и Словакии в основном на период с 1 октября 2019 по 2039 год. Контракты на транспортировку должны быть подписаны после того, как будут созданы эти мощности — газопровод Eugal в Германии и расширение ГТС в Чехии и Словакии. Строительство должно быть одобрено местными регуляторами и будет финансироваться операторами, "Газпром" обязался платить тариф за прокачку

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".