Россия намерена создать резерв нефтепродуктов

Правительство РФ попросило "дочку" нефтетранспортной монополии Транснефть - Транснефтепродукт - рассчитать возможность создания резерва нефтепродуктов, чтобы минимизировать последствия колебаний цен на внутреннем рынке, сказал журналистам вице-президент Транснефтепродукта Александр Златников, сообщает Рейтер.

Федеральная антимонопольная служба РФ в середине прошлого года заинтересовалась резким скачком цен на нефтепродукты и возбудила несколько дел против крупнейших поставщиков, выписав затем ЛУКОЙЛу, Газпромнефти, Роснефти и ТНК-BP штрафы более чем на 1 миллиард рублей каждой.

"Мы можем хранить существенные объемы", - сказал Златников, отказавшись назвать конкретные цифры.

В первой половине прошлого года стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке России непрерывно возрастала и, достигнув максимума в середине лета, начала стремительное падение, провалившись к декабрю до значений 2004-2005 годов.

Компании, производящие нефтепродукты, при формировании внутренних цен ориентируются на экспортную альтернативу (прибыль от реализации топлива на внутреннем рынке не должна быть ниже той, которую компания могла бы получить при продаже того же объема на экспорт). Если компаниям запретить повышать цены вслед за мировыми, тогда объемы, предназначенные для внутреннего рынка "развернут" на экспорт, и внутренний спрос, в условиях дефицита, сам предложит производителю цену намного выше экспортной.

Президент Транснефтепродукта Михаил Меженцев сказал журналистам, что компания планирует получить выручку в 2009 году на уровне 21,3 миллиарда рублей и сохранить объем перекачки нефтепродуктов на уровне 2008 года - 29,1 миллион тонн с возможностью небольшого увеличения до 29,2 миллиона тонн. Из них 19,5 миллионов тонн будет поставлено на экспорт.

По словам Меженцева, инвестиции компании в текущем году составят 2,5 миллиарда рублей с возможностью увеличения еще на 400 миллионов рублей и будут направлены на поддержание функционирования системы нефтепродуктопроводов.

"Мы рассчитываем изыскать около 400 миллионов рублей и довести объем инвестиций до 3 миллиардов рублей. Инвестиции будут направлены на... функционирование системы", - сказал он.

В 2008 году инвестиции составили около 6 миллиардов рублей из-за строительства нефтепродуктопровода Север с конечной точкой в порту Приморск.

Меженцев сказал журналистам, что компании не потребуются кредиты в текущем году, при этом ей предстоит погасить около $150 миллионов в 2009 году. Основной кредитор Транснефтепродукта - ВТБ, на него приходится около $700 миллионов долгосрочного долга компании. Меженцев не уточнил, какой именно кредит будет гасить компания в 2009 году.

"Мы не ориентируемся на кредитные средства", - добавил он, говоря об инвестиционных планах.

По словам главы компании, прибыль от транспортировки в 2008 году составила 5,8 миллиарда рублей, в текущем году ее планируется увеличить до 9 миллиардов рублей.