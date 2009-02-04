Венгрия блокирует поставки электроэнергии из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию об отсутствии поставок украинской электроэнергии в Венгрию с начала года.

"Оператор энергосистемы Венгрии, компания MAVIR, не согласовывает предложенное украинской стороной распределение трансграничной мощности между поставщиками электроэнергии и в одностороннем порядке блокирует переток электроэнергии из украинской энергосистемы", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

Первый зам.главы Минтопэнерго пояснил, что из-за действий компании MAVIR с начала 2009 года поставки украинской электроэнергии в Венгрию осуществляются исключительно транзитом через Словакию и Румынию, куда украинская электроэнергия экспортируется беспрепятственно.

Поставки электроэнергии непосредственно из Украины в Венгрию не осуществлялись даже тогда, когда Россия прекращала экспорт природного газа через Украину в Европу, в том числе в Венгрию, отметил чиновник.

Заместитель директора госпредприятия "Укринтерэнерго", оператора экспорта-импорта электроэнергии, Ирина ТИХОНЧУК сообщила журналистам, что блокирование компанией MAVIR поставок не отразилось на объемах экспорта украинской электроэнергии в страны Европы.

По ее словам, поставки электроэнергии из энергоострова Бурштынской ТЭС в Венгрию, Словакию и Румынию в январе 2009 года, по предварительным данным, составили около 320 млн. кВт/ч., что соответствует объему экспорта в январе 2007 года.

"Поставки электроэнергии с острова в прошлом месяце сократились всего на 10-11%, по сравнению с январем 2008 года. Однако это сокращение вызвано снижением промпроизводства в Европе и соответствующим падением спроса на электроэнергию", -пояснила И.ТИХОНЧУК.

Действия MAVIRа по блокированию перетока, по ее мнению, наносят вред потребителям электроэнергии в самой Венгрии, так как украинская электроэнергия, поступая непосредственно из Украины, могла бы конкурировать с электроэнергией местных производителей, что способствовало бы установлению справедливых цен.

Источник в Минтопэнерго Украины сообщил агентству, что MAVIR своими действиями пытается заставить "Укринтерэнерго" поставлять электроэнергию в Венгрию через компанию System Consulting Zrt на невыгодных для украинской стороны условиях.

Блокирование Венгрией перетока привело к тому, что объемы поставок электроэнергии из Украины в Венгрию по итогам 2008 года сократились на 40%, по сравнению с 2007 годом, - до 2,193 млрд. кВт/ч, тогда как в соседнюю Словакию возросли более чем в 5 раз - до 1,838 млрд. кВт/ч. При этом часть украинской электроэнергии, поставленной непосредственно в Словакию, была размещена в Венгрии.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн ленте