Европарламент одобрил рекомендации по энергостратегии ЕС

Европарламент одобрил пакет рекомендаций относительно будущей энергетической стратегии Европейского Союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено 3 февраля на заседании Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Анн ЛАПЕРУЗ (группа либеральных партий, Франция) относительно Второго стратегического энергетического осмотра проголосовали 406 депутатов, против – 168, воздержались – 87.

В документе депутаты, в частности, отметили, что последний российско-украинский газовый кризис заставляет Евросоюз вынести уроки. В связи с этим депутаты призвали Еврокомиссию до конца года предложить проект изменений к Директиве относительно снабжения газа от 2004 года, которые бы предусматривали обязательные и эффективные национальные и европейский планы на случай экстренных ситуаций. Эти планы должны включать в себя совместное объявление чрезвычайной ситуации, предоставление существующих возможностей для снабжения газа с учетом имеющейся инфраструктуры пострадавшим странам, координированный диспетчерский контроль, развертывание чрезвычайных действий в странах, которые пострадали меньше, с целью увеличения количества газа для пострадавших рынков.

Кроме того, депутаты высказались за развитие сети подземных хранилищ газа, а также объединения европейской газопроводной системы.

В документе отмечается, что зависимость стран-членов ЕС от импортированного газа останется достаточно большой и в будущем, а до 2030 года может даже возрасти из нынешних 50% до 70%, что, по убеждению депутатов, нуждается в подписании нового соглашения о партнерстве с Россией, которая на сегодня поставляет 42% всего импортного газа в ЕС и 30%, - нефти.

В докладе отмечается, что ЕС, Россия и Украина должны были бы заключить трехстороннее соглашение об обеспечении поставок газа из Россию через Украину в Евросоюзу в последующие годы. Кроме того, депутаты высказались за включение вопросов энергетической безопасности в будущие соглашения о торговле, ассоциации и партнерстве и сотрудничестве со странами-производителями и транзитерами, в соответствии с которыми запрещалось бы перерывать снабжение энергоресурсов при коммерческих спорах. Парламент также поддержал переговоры с Россией для замены соглашения о сотрудничестве и партнерстве от 1997 года.

Депутаты также высказались за строительство дополнительных газопроводов, таких как “Набукко”, газопровода Турция-Греция-Италия и “Южного потока”, а также за развитие терминалов для получения и переработки сжиженного газа.

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