В Украине еще на месяц продлили чрезвычайное положение в энергетике

Кабинет министров Украины продлил еще на месяц действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Это про временные меры на рынке электроэнергии. Нет возражений? Продлили, решение принято», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии было разработано Министерством энергетики и угольной промышленности Украины и представлено в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба 13 февраля.

15 февраля Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер, которые позволили войти в режим экономии угля антрацитовой группы.

16 марта Кабмин продлил еще на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.