Виновные в аварии на шахте "Степная" должны быть наказаны – Гройсман

По итогам работы государственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" объединения "Львовуголь", которая выявила ряд нарушений в работе предприятия, виновные должны понести ответственность за эти нарушения.

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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Хочу подчеркнуть, что руководство шахты понимало, что оно делает. Если завышен уровень содержания метана, если неправильно работают системы, которые должны предупреждать людей и т.д. Я считаю, что необходимо квалифицировать все это очень жестко. Очевидно, должны понести наказание. Сколько у нас было таких случаев, сколько было жертв. И что? Поработали, поговорили и забыли. Тут важно не забыть… Я прошу Арсена Авакова (министра внутренних дел - УНИАН) очень жестко поставить этот вопрос на контроль, чтобы довести его до логичного конца, и чтобы каждый понес ответственность", - сказал Гройсман.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси, которая образовалась в 119 конвейерном штреке в месте расположения кабеля. Кроме этого, не сработала система контроля. "В период с февраля до момента трагедии система УТАС (Унифицированные телекоммуникационные системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами - УНИАН) давала сбой в работе более 20 раз", - сообщил Зубко.

Он также сообщил, что непосредственно перед возникновением взрыва выемочной участок лавы не был обеспечен необходимым расчетным количеством воздуха.

Зубко отметил, что необходимо решить проблему с блокированием счетов шахт, из-за которой охрана труда недостаточно финансируется, а также ликвидировать дефицит спецлабораторий для контроля за безопасностью шахт, возникший в связи с потерей их в зоне АТО.

Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 "Степная" объединения госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.

Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.