Виновные в аварии на шахте "Степная" должны быть наказаны – Гройсман
Премьер подчеркнул, что руководство шахты во Львовской области понимало, что оно делает
По итогам работы государственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте "Степная" объединения "Львовуголь", которая выявила ряд нарушений в работе предприятия, виновные должны понести ответственность за эти нарушения.
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Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Хочу подчеркнуть, что руководство шахты понимало, что оно делает. Если завышен уровень содержания метана, если неправильно работают системы, которые должны предупреждать людей и т.д. Я считаю, что необходимо квалифицировать все это очень жестко. Очевидно, должны понести наказание. Сколько у нас было таких случаев, сколько было жертв. И что? Поработали, поговорили и забыли. Тут важно не забыть… Я прошу Арсена Авакова (министра внутренних дел - УНИАН) очень жестко поставить этот вопрос на контроль, чтобы довести его до логичного конца, и чтобы каждый понес ответственность", - сказал Гройсман.
В свою очередь вице-премьер-министр - министр регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси, которая образовалась в 119 конвейерном штреке в месте расположения кабеля. Кроме этого, не сработала система контроля. "В период с февраля до момента трагедии система УТАС (Унифицированные телекоммуникационные системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами - УНИАН) давала сбой в работе более 20 раз", - сообщил Зубко.
Он также сообщил, что непосредственно перед возникновением взрыва выемочной участок лавы не был обеспечен необходимым расчетным количеством воздуха.
Зубко отметил, что необходимо решить проблему с блокированием счетов шахт, из-за которой охрана труда недостаточно финансируется, а также ликвидировать дефицит спецлабораторий для контроля за безопасностью шахт, возникший в связи с потерей их в зоне АТО.
Как сообщал УНИАН, 2 марта на шахте №10 "Степная" объединения госпредприятия "Львовуголь" произошел взрыв и обвал горной породы. Погибли 8 горняков и пострадали более 20. По предварительным данным, взрыв на шахте произошел в результате воспламенения воздушно-метановой смеси.
Для расследования причин взрыва на шахте Кабинет министров создал правительственную комиссию во главе с вице-премьером Геннадием Зубко, а также еще одну комиссию - во главе с вице-премьером Владимиром Кистионом - для оценки ситуации на всех украинских шахтах.