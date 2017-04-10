Гройсман обещает "поставить точку" в вопросе облегчения доступа бизнеса к электросетям монополистов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещает «поставить точку» в вопросе облегчения доступа бизнеса к электросетям, который предоставляют монополисты - облэнерго и другие компании.

Об этом он заявил на втором Украинском форуме бизнеса в Киеве.

«По доступу к электросетям - считаю, что с этими монополистами нужно ставить точку, то, что они сегодня выкручивают бизнесу ноги и руки при подключении. Фактически приходит их клиент, говорит: я хочу покупать твою продукцию. Они начинают ему навязывать технические условия, которых в природе не существует, и потом выставлять ему счета на всю эту историю», - сказал премьер.

По словам Гройсмана, ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пыталась урегулировать этот вопрос, но попытка не увенчалась успехом.

«Была попытка НКРЭКУ, бестолковая, я считаю, урегулировать этот вопрос. Сейчас они должны это исправить. Насколько я знаю, уже была встреча с бизнесом, чтобы наработать системное решение, по которому облэнерго или другой монополист должен «под ключ» вас подключить на абсолютно прозрачных условиях. Если это так, то мы будем это поддерживать», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году поднялась на 3 пункта в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка Doing Business – до 80-го места с 83-го. Одним из важнейших препятствий для повышения позиции Украины в рейтинге остается сложность подключения бизнеса к электросетям.