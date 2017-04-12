Вовк о будущей ротации в НКРЭКУ: Я знаю, что я уволен

Процесс ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), который определен законом о регуляторе, уже запущен в действие указом президента Украины, сказал в своем выступлении в парламенте глава комиссии Дмитрий Вовк.

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"В соответствии с законом и указом президента уже в этом году, в мае, три члена увольняются с должностей, два человека в ноябре, я также знаю, что я уволен в соответствии с указом президента. Это решение уже принято", - сказал Вовк.

Как сообщал УНИАН, ранее глава НКРЭКУ заявлял, что, согласно графику ротации, он будет уволен в мае 2018 года.

В сентябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ, который вступил в силу в декабре прошлого года. Этот закон определяет порядок ротации действующих членов комиссии. Согласно закону, члены НКРЭКУ отбираются конкурсной комиссией, тогда как ранее всех членов назначал президент Украины. Для запуска механизма ротации 24 марта 2017 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.