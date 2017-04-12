"Донбассэнерго" привлекает инвестиции из Китая для Славянской ТЭС

В мае 2017 года на Славянской тепловой электростанции ожидается начало масштабной технической реконструкции. Об этом 5 апреля во время пресс-конференции заявил директор Славянской ТЭС Валерий Черепий. По словам директора, поводом для подобных позитивных ожиданий послужило недавнее посещение представителей китайских корпораций непосредственно самой электростанции.

“Уже две китайские компании были у нас, осматривали площадку строительства, проводили аудит и определили Славянскую ТЭС, как потенциального партнера. Пока ждем от них коммерческие предложения”, - отметил Валерий Черепий.

Напомним, что второго февраля на железнодорожном переезде вблизи Бахмута около полусотни человек перекрыли движение. С этого события началась топливная и транспортная блокада неподконтрольных Украине регионов Донбасса. Блокадники уверяют, что целью их акции является борьба с «торговлей с оккупантом» и «контрабанды на крови».

«Все поставщики угля были украинскими и платили налоги Украине. Но коль сложилась такая ситуация с блокадой, компания сейчас ищет альтернативные источники поставок топлива. Это может быть Америка, Австралия и Южная Африка» - прокомментировал ситуацию директор станции.

Славянская ТЭС - одна из старейших в Украине. Во время боев за Славянск весной 2014 станция получила массу сильных разрушений, пострадали все производственные мощности. На территорию станции попало более 20 000 снарядов. Последний осколок был найден летом 2016 года. Станцию восстанавливали почти девять месяцев.