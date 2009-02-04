Консорциум ”Набукко” пересмотрит инвестплан

Консорциум по строительству газопровода "Набукко" может пересмотреть в этом году свой инвестиционный план стоимостью 7,9 миллиарда евро из-за падения цен на сталь, сообщил управляющий директор консорциума Рейнхард Митшек, сообщает Рейтер.

Отправной точкой газопровода может быть как Грузия и Иран, так и Турция, и консорциум готов рассмотреть оба варианта, сказал Митшек журналистам в Анкаре.

Согласно проекту стоимостью 10 миллиардов евро, "Набукко" должен доставлять каспийский газ через Турцию, Болгарию, Румынию и Венгрию в Австрию. Газопровод призван диверсифицировать газовые поставки в Европу и снизить зависимость европейских потребителей от российского газа.

До сих пор проект получал недостаточное финансирование. Кроме того, "Набукко" обеспечен лишь пятой частью объемов газа, необходимых для полноценного функционирования газопровода.

Еврокомиссия согласилась на прошлой неделе выделить 250 миллионов евро Европейскому инвестиционному банку (EIB) для финансирования проекта.

Акционерами проекта "Набукко" выступают австрийская компания OMV, венгерская MOL, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz, турецкая Botas и немецкая RWE.