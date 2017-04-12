Горячая нефть из российской мерзлоты - Neue Zürcher Zeitung

Российская государственная компания "Роснефть" ищет нефть в Арктике и обходит санкции Запада. Она даже экономит деньги – но это не гарантирует того, что расчет оправдается. Об этом пишет Беньямин Трибе в статье "Горячая нефть из российской мерзлоты", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Это было одно из представлений, которые все чаще организует Путин. В режиме видео-конференции, которую транслировало и государственное телевидение, президент России дал сигнал для начала бурения разведочной скважины на месторождении нефти. На другом конце ожидал глава государственной нефтяной компании "Роснефть". Игорь Сечин не производил впечатление довольного человека, когда стоял на холоде на побережье Северного Ледовитого океана. Но речь шла именно об этом: "Роснефть" начала бурение в самой северной точке России, около 700 км над полярным кругом в Восточной Сибири.

Рост инвестиций

В Брюсселе и Вашингтоне за этим будут следить с подозрением. США и ЕС ввели санкции, чтобы сдерживать освоение Арктики Россией. Из-за агрессии Москвы в Украине, в 2014 году они запретили поставку техники для определенных нефтяных проектов и участие в них своих компаний. Речь идет о бурении в сланцевой породе, в открытом море и даже в Северном Ледовитом океане. Такие запасы трудно разведать, это требует современного оборудования и опыта.

Тем не менее, генеральный директор "Роснефти" Сечин сказал, что вскоре пройдут бурения еще четырех скважин в море Лаптевых, на берегу которого он стоял во время видеоконференции. Кроме того, планируется восемь скважин в Баренцевом море в следующем году и в Карском море – в 2019 году. Крупнейшая в мире по производству публичная нефтяная компания хочет инвестировать около 250 млрд рублей к 2021 году для освоения Арктики. Это эквивалент $4,4 млрд и около трети от общего объема инвестиций в 2016 году. В течение последних пяти лет, "Роснефть" выделила для Арктики 100 млрд рублей.

Сечин даже не исключил, что найдет иностранного партнера для Хатангского лицензионного участка, где он сообщил о первой скважине. Хитрость в том, что "Роснефть", во-первых, будет бурить под близлежащими водами континентального шельфа, а не в открытом море. Во-вторых, месторождение будут осваивать с буровой вышки на берегу, с которой скважины бурят вниз по диагонали либо по горизонтали. Таким образом, удастся добраться до нефти на глубине 5 км и ширине 15 км, над которой уже находится море Лаптевых. Этот процесс не подпадает под санкции, направленные на проекты в Арктическом шельфе.

Этот горизонтальный метод бурения также используется на обычных западносибирских нефтяных месторождениях России. Это обходится дорого, но все же дешевле, чем одна буровая платформа, предназначенная для арктических условий. По оценкам промышленности, только строительство и транспортировка такой платформы в Арктике может стоить $ 1 млрд.

"Роснефть" не сообщает, участвуют ли сейчас иностранные компании или, по крайней мере, поставщики услуг, вроде Schlumberger, на Хатангском лицензионном участке. Однако, американский нефтяной гигант "Exxon Mobil", до недавнего возглавляемый Тиллерсоном, заявил, что (пока) он не участвует. "Exxon" был близким партнером "Роснефти" во время бурения в Карском море, совместном проекте, но компании пришлось уйти после введения санкций в 2014 году.

Несостоявшиеся совместные предприятия

"Exxon" был вынужден приостановить сотрудничество с "Роснефтью". Это стоило американской компании около $ 1 млрд, по ее собственным данным. Но в 2019 году "Роснефть" хочет снова работать с "Exxon" в Карском море – но учитывая санкции, пока неясно, возможно ли это. С 2008 года Кремль выдает лицензии в Арктике только крупным государственным компаниям, таким как "Роснефть" или "Газпром". Если иностранцы хотят участвовать, они должны владеть миноритарным пакетом акций. По сообщениям, "Газпром нефть" и индийская ONGC обдумывают разведывание месторождений на шельфе в Печорском море.

Там уже находится единственный российский проект в арктических водах, где нефть не ищут, а добывают в коммерческих целях: платформа"Приразломная", которой управляет "Газпром нефть" и которая была установлена до введения санкций. Она стала известной после протеста активистов Greenpeace в 2013 году. Добыча 2 млн. тонн нефти в прошлом году должна вырасти до 2,6 млн тонн в 2017. В целом, добыча "Газпром нефть" в прошлом году составила 86 миллионов тонн. Американскому поставщику услуг "Halliburton" пришлось отказаться от проекта из-за санкций.

В долгосрочной перспективе арктические резервы очень важны для России, с их помощь она сможет сохранить статус крупнейшего в мире производителя нефти наряду с Саудовской Аравией. Несмотря на платформу "Приразломная", разведку морских месторождений очень сложно проводить из-за санкций. Российским компаниям не хватает технологий для добычи; хотя китайские компании постепенно их создают, но у них нет опыта работы в арктических условиях.

Вопрос цены

Поэтому сейчас Россия сосредоточилась на более доступном и дешевом для разведки континентальном шельфе. Но, по словам министра энергетики Александра Новака, даже там, для выгодной добычи, необходима цена на нефть не менее $ 70 за баррель. Сейчас баррель нефти марки Brent стоит около $ 55. Когда Новак говорит, что сегодня уже 17% российской нефти добывают в Арктике (93 млн тонн), вероятно, он имеет в виду добычу на обычных полях на материке к северу от полярного круга. Однако, постепенно они истощаются.

Поэтому "Роснефть" стремится к тому, чтобы к 2050 году до 30% добычи нефти в России добывали на Арктическом шельфе. Стратегия правительства предусматривает к 2035 году повысить добычу в Арктике до 122 млн тонн, или на 22% от общего объема добычи. Без континентального шельфа этого достичь не удастся. Для того, чтобы профинансировать эти планы, безусловно, необходим рост цен на нефть, - и он более вероятен, чем отмена санкций.