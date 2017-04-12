Нацкомиссия изъяла из тарифов своих лицензиатов более 1 миллиарда – Вовк

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2016 году провела 215 проверок своих компаний-лицензиатов, в результате которых изъяла из структуры тарифов 1,1 миллиарда гривень, сказал в своем выступлении в парламенте глава комиссии Дмитрий Вовк.

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"Только в 2016 году проведено 215 проверок, в результате которых изъято 1,1 миллиарда гривень. То есть тарифы уменьшены на 1,1 миллиарда гривень", - сказал Вовк.

Он добавил, что 6 миллиардов гривень могут быть дополнительно изъяты, если меры, предписанные комиссией, не будут выполнены.

"Хочу подчеркнуть, что комиссия занимает принципиальную позицию по нарушениям, все их освещает. Все акты проверок публикуются на сайте комиссии. И можно подчеркнуть, что наибольшее количество нарушений мы обнаруживаем в электроэнергетическом секторе на государственных предприятиях. По некоторым из них мы делали более 50 обращений в правоохранительные органы", - отметил глава НКРЭКУ.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ планирует в июне передать местным органам власти права на установление тарифов на тепло, горячее водоснабжение и водоотвод.

По словам члена Нацкомиссии Руслана Машлякивского, 67% водоканалов, которые были лицензиатами Нацкомиссии, перейдут в ведение местных органов власти.

По словам Машлякивского, также 74 действующих теплокоммунэнерго будут переданы в сферу регулирования местных властей.